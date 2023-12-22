В Петербурге временно свернули с привычного пути троллейбусы №35 и 36

Трассы троллейбусных маршрутов временно изменены в связи с невозможностью проезда по улице Белы Куна у Будапештской улицы.

В Петербурге с привычных маршрутов свернули троллейбусы №35 и 36. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Транспортные средства изменили маршрут из-за невозможности проезда по улицам Белы Куна и Будапештской. Троллейбус № 35 сегодня будет ездить от "Сортировочной" до Гамбургской площади, затем свернет на проспект Славы до Будапештской улицы и далее по действующей трассе, а также от проспекта Героев до Будапештской улицы, далее по проспекту Славы до Гамбургской площади и по действующей трассе.

Троллейбус №36 отправляется от "Сортировочной" до Пражской улицы, далее по проспектам Славы и Космонавтов, Бассейной улице, проспекту Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту до "Электросилы" и от "Электросилы" по улице Решетникова, Сызранской улице, проспекту Юрия Гагарина, Бассейной улице, проспектам Космонавтов и Славы до "Сортировочной".

Ранее мы писали, что с 15 марта ограничат проезд по Киевскому шоссе в Пушкине. На этом участке до 30 мая будут выполняться работы по прокладке инженерных сетей. Автомобилистов попросили планировать маршрут, учитывая ограничения на дороге.

Кроме того, с 12 марта до 8 апреля водители не смогут проехать по Репищевой улице. Речь идет об участке от Вербной улицы до Парашютной улицы. Специалисты выполнят работы по прокладке инженерных сетей.

Фото: Piter.tv