В Петербурге продали первую квартиру с использованием эскроу-счета

Застройщик не сможет использовать деньги покупателя, пока не сдаст дом в эксплуатацию.

Компания "Главстрой Санкт-Петербург" стала первой в городе компанией, которая продала квартиру с использованием эскроу-счета. Это значит, что застройщик не сможет получить деньги покупателя, пока не сдаст дом в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Квартира строится в 30-м корпусе новой 16-й очереди ЖК "Северная долина". Этот дом будут строить за счет банковского проектного финансирования, без средств дольщиков.

Отметим, что эксроу-счета станут обязательными для всех застройщиков с 1 июля. Деньги покупателей будут храниться в банке до тех пор, пока дом не введут в эксплуатацию, и хотя бы один собственник не зарегистрирует свои права собственности.

Ранее эксперты заявили, что больше половины новостроек в Петербурге относятся к комфорт-классу.

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