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В Петербурге впервые применили статью за неуважение к власти
Сегодня, 16:41
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nadezhda_sib

В Петербурге впервые применили статью за неуважение к власти

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Участница одиночного пикета может получить штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Активистка Мария Кожеватова стала фигуранткой дела по статье о неуважении к власти, сообщила "Фонтанка" 19 августа. Женщину задержали во время протестной акции в Петербурге.

Активистка держала в руках плакат с упоминанием президента России Владимира Путина во время одиночного пикета 17 августа.  За нелицеприятные высказывания женщина может заплатить штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. По данным СМИ, на Марию Кожеватову пока не составили протокол, но в ее отношении ведется административное расследование. 

Если женщину привлекут к ответственности, это станет первым случаем применения статьи о неуважении к власти в Петербурге. Закон вступил в силу в марте 2019. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России впервые оштрафовали мужчину за неуважение к власти. 

Фото: "Кто-то другой" / Telegram 

Теги: неуважение к власти, оскорбление власти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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