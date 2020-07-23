Политолога Федора Крашенинникова задержали за неуважение к власти

За повторное неуважение политологу грозит до 15 суток административного ареста.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали политолога Федора Крашенинникова на выходе из дома. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Известно, что Федора Крашенинникова обвиняют в повторном неуважении к власти. В отношении него составлен протокол. В нём написано, что 14 марта Крашенинников в своем телеграм-канале оскорбил судьей Конституционного суда, когда комментировал просьбу российского президента дать разъяснения по количеству президентских сроков. Саму цитату мы привести не можем, она нецензурная.

Согласно заключению эксперта и специалиста, данное выражения носит унизительную и оскорбительную характеристику судей Конституционного суда цитата из протокола

В нём сказано, что судьи КС РФ, в соответствии с законом, осуществляют государственную власть в стране.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга уже признавал Крашенинникова виновным по статье о неуважении к власти. Тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

За повторное неуважение к власти политологу грозит до 15 суток административного ареста.

Ранее главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии.

Видео: Youtube/ Чайный Клуб