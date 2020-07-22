Адвокат: главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии

В середине сентября он должен выйти на свободу.

Главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. При этом по эпизодам в изготовлении детской порнографии и хранении оружия его оправдали. О приговоре рассказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Защитник отметил, что в результате Дмитриев выйдет из колонии 12 ноября, так как ему зачтётся срок пребывания в СИЗО.

Отмечается, что обвиняемый вину не признал. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

Приговор вынес судья Александр Мерков.

Дмитриев занимается восстановлением списков захороненных в общих расстрельных ямах в годы сталинских репрессий в долине Сандармох в Карелии. Помимо расстрелянных он также ведёт список сотрудников НКВД, которые участвовали в расстрелах.

В октябре 2019-го года в поддержку Дмитриева выступили более 200 общественных и культурных деятелей.

Ранее адвокаты обжаловали приговор по делу "Седьмой студии".

Видео: Youtube/ kriptoalpaka