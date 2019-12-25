Факт подачи апелляционных жалоб подтвердили в московском Мещанском суде.

Адвокаты обжаловали приговор по делу "Седьмой студии". Об этом рассказали защитники Алексея Малобродского и Юрия Итина. Отметим, что защитники Кирилла Серебренникова пока не подали апелляцию, хотя режиссёр заявлял, что недоволен приговором.

Факт подачи апелляционных жалоб по делу "Седьмой студии" подтвердили в московском Мещанском суде.

Ранее режиссёра и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова признали виновным и приговорили к условному сроку. Аналогичное наказание получили Алексей Малобродский и Юрий Итин. Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, 800 тысяч штрафа, а также испытательный срок длиной в три года.

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