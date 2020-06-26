Собравшиеся у суда на улице встретили решение суда аплодисментами.

Режиссёра и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова признали виновным и приговорили к условному сроку. Аналогичное наказание получили Алексей Малобродский и Юрий Итин. Такое решение приняла судья Мещанского суда Олеся Менделеева.

Судья зачитала характеристики подсудимых и учла, что у некоторых есть государственные награды, а также дети и пожилые родители на иждивении. Суд пришёл к выводу, что необходимо применить наказание в виде лишения свободы.

Назначая наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что Серебренников, Итин, Малобродский могут исправиться без реального наказания. Олеся Менделеева, судья

Суд назначил подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа и запретил Итину и Малобродскому занимать должности в учреждениях культуры.

Софья Апфельбаум освобождена от штрафа за истечением срока давности преступления, которое квалифицировали как "халатность".

Кириллу Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, 800 тысяч штрафа, а также испытательный срок длиной в три года. Режиссер должен не менять место жительства и встать на учет. Итина приговорили к трём годам условно и 200 тысячам штрафа. Малобродского к двум года условно и 300 тысячам штрафа. Также подсудимым - кроме Серебренникова - запрещено занимать должности в учреждениях культуры.

Собравшиеся у суда на улице встретили решение суда аплодисментами.

Ранее мы писали, что Серебренникова признали виновным в хищениях.

Видео: Twitter / @greenlightoff