Режиссёра и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова признали виновным в хищениях бюджетных средств, которые были выделены на проект "Платформа".
Судья Олеся Менделеева в мотивировочной части решения заявила, что Юрий Итин и Кирилл Серебренников завладели деньгами министерства культуры путем обмана. Дальше к преступной группе присоединился Алексей Малобродский.
Суд считает, что Серебренников исполнял в группе руководящую роль и лично заключил договор с Минкультуры, у которого похитил деньги "путём обмана". Также он якобы скрывал следы преступления.
Таким образом, созданная Итиным и Серебренниковым преступная группа была устойчивой, с четким распределением ролей.
Олеся Менделеева, российский судья
Говоря о подсудимой Софье Апфельбаум, судья заявила, что при заключении госконтракта в 2011 году она не знала о преступном характере происходящего.
Ранее Серебренников прибыл в суд под аплодисменты.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все