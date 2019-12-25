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Серебренникова признали виновным в хищениях
Сегодня, 11:36
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matveyvn

Серебренникова признали виновным в хищениях

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Суд считает, что Серебренников исполнял в группе руководящую роль.

Режиссёра и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова признали виновным в хищениях бюджетных средств, которые были выделены на проект "Платформа".

Судья Олеся Менделеева в мотивировочной части решения заявила, что Юрий Итин и Кирилл Серебренников завладели деньгами министерства культуры путем обмана. Дальше к преступной группе присоединился Алексей Малобродский. 

Суд считает, что Серебренников исполнял в группе руководящую роль и лично заключил договор с Минкультуры, у которого похитил деньги "путём обмана". Также он якобы скрывал следы преступления.

Таким образом, созданная Итиным и Серебренниковым преступная группа была устойчивой, с четким распределением ролей.

Олеся Менделеева, российский судья

Говоря о подсудимой Софье Апфельбаум, судья заявила, что при заключении госконтракта в 2011 году она не знала о преступном характере происходящего.

Ранее Серебренников прибыл в суд под аплодисменты.

Теги: дело седьмой студии, серебренников, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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