Суд считает, что Серебренников исполнял в группе руководящую роль.

Режиссёра и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова признали виновным в хищениях бюджетных средств, которые были выделены на проект "Платформа".

Судья Олеся Менделеева в мотивировочной части решения заявила, что Юрий Итин и Кирилл Серебренников завладели деньгами министерства культуры путем обмана. Дальше к преступной группе присоединился Алексей Малобродский.

Суд считает, что Серебренников исполнял в группе руководящую роль и лично заключил договор с Минкультуры, у которого похитил деньги "путём обмана". Также он якобы скрывал следы преступления.

Таким образом, созданная Итиным и Серебренниковым преступная группа была устойчивой, с четким распределением ролей. Олеся Менделеева, российский судья

Говоря о подсудимой Софье Апфельбаум, судья заявила, что при заключении госконтракта в 2011 году она не знала о преступном характере происходящего.

Ранее Серебренников прибыл в суд под аплодисменты.