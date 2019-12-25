Также к зданию суда прибыл рэпер Oxxxymiron.

Режиссёр, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников прибыл в суд под аплодисменты. Об этом пишет телеканал Super и прикрепляет соответствующее видео.

Также к зданию суда прибыл рэпер Oxxxymiron, актриса Юлия Пересильд, артистка Екатерина Варнава, писатель Дмитрий Быков.

Ранее мы писали, что прокурор Михаил Резниченко запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии. Он также требует заставить фигуранта расследования выплатить 800 тысяч рублей.