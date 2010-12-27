На акциях протеста в Петербурге задержали 8 человек

Мероприятие проходит у "Гостиного двора".

В субботу, 17 августа, в Петербурге проходят одиночные пикеты за честные выборы. В ходе акции правоохранительные органы уже задержали 8 человек, сообщил телеграм-канал "Помощь задержанным СПб".

Напомним, что акция началась у "Гостиного двора" в 14:00. Известно, что после задержания активистки Марии Кожеватовой, к месту приехал уполномоченный по правам человека Александр Шишло. Также по данным "МБХ Медиа" на Невский пришли активист марксисткой группы "Классовая политика", отец фигуранта "Дела Сети" Юлия Бояршинова, волонтеры избирательного штаба одного из кандидатов в губернаторы Петербурга и другие. По предварительной информации, один из задержанных попал в руки правоохранительных органов из-за недовольства припарковонной служебной машиной.

Наопмним, что ранее в у своего дома по подозрению в организации массовых беспорядков был задержан редактор проекта "ЯГражданин!" Сергей Беляев.

Фото: Давид Френкель