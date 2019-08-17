Редактора "ЯГражданин!" задержали по подозрению в организации массовых беспорядков

Беляева доставили в 5 отдел полиции, где попытались провести процедуру досмотра.

В субботу, 17 августа, полиция задержала редактор проекта "ЯГражданин" Сергея Беляева. Ролик с места событий появился телеграм-канале проекта.

Как стало известно, активиста взяли под стражу возле его дома. Сотрудники полиции сообщили мужчине, что на него поступила жалоба о том, что он подозревается в организации массовых беспорядков. Беляева доставили в 5 отдел полиции, где попытались провести процедуру досмотра. Задержанный от этого отказался, заявив, что будет ждать правозащитника. Присутствующие при это понятые ожидать отказались и ушли.

Напомним, что сегодня в Москве и Петербурге проходят новые акции за честные выборы. В прошлые выходные в ходе аналогичных мероприятий в городе на Неве было задержано около 80 человек. По итогам акций были заведены уголовные дела.

Видео: Телеграм/ЯГражданин!