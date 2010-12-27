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По итогам акции за честные выборы в Петербурге завели уголовные дела
Сегодня, 14:42
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arteliseev

По итогам акции за честные выборы в Петербурге завели уголовные дела

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В настоящее время оба задержанных отпущены из отделений полиции.

Утром воскресенья, 11 августа, стало известно, что по итогам акции у Гостиного двора в Петербурге, завершившейся массовыми задержаниями, завели уголовные дела. Как сообщили члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), в их отношении возбуждены дела по 319-й (оскорбление представителя власти) и 213-й статьям УК РФ (мелкое хулиганство).

Последнее уголовное дело заведено на молодого человека, распылившего перцовый баллон в толпе людей на митинге. 

На акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Петербурге 10 августа собралось около двух сотен человек. По данным портала "ОВД-инфо", суммарное количество задержанных - 79 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, задержания, петербург, протесты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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