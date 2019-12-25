Российский политолог обратился в ЕСПЧ из-за ареста по неуважению у власти

Правоохранители заявили, что 14 марта Крашенинников в своем телеграм-канале оскорбил судьей Конституционного суда.

Российский политолог Фёдор Крашенинников обратился в Европейский суд по правам человека из-за ареста по неуважению у власти. Об этом в своём телеграм-канале пишет глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Напомним, что 23 июля Крашенинникова задержали около дома. Его обвинили в повторном неуважении к власти. Правоохранители заявили, что 14 марта Крашенинников в своем телеграм-канале оскорбил судьей Конституционного суда, когда комментировал просьбу российского президента дать разъяснения по количеству президентских сроков. Саму цитату мы привести не можем, она нецензурная. Крашенинникова признали виновным и арестовали на семь суток.

О своём иске в ЕСПЧ политолог написал, что власти России нарушили десятую статью Европейской конвенции, которая посвящена праву на свободу выражения мнения, а также шестую статью о праве на справедливый суд. Также было нарушено право на свободу и личную неприкосновенность.

Также в жалобе указывается, что в заседании не участвовал прокурор, функцию обвинения фактически выполнял суд.

В суде защите отказали в допросе экспертов и в исключении их экспертиз из дела как доказательств, полученных с нарушениями. Павел Чиков, глава "Агоры"

Ранее в Челябинске на 18-летнего студента возбудили уголовное дело за приготовление к убийству.

Фото: pixabay.com