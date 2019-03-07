Госдума приняла закон о запрете оскорбления власти и "фейковых" новостях

За распространения противоправной информации могут оштрафовать на несколько сотен тысяч рублей или арестовать на 15 суток.

7 марта депутаты Госудмы приняли в третьем чтении резонансный законопроект о блокировке публикаций в интернете, в которых будет содержаться неуважение к органам власти, оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности.

Автором инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин. Согласно документу, при обнаружении в Интернете таких материалов Роскомнадзор обяжет ресурс удалить противоправную информацию. В противном случае его заблокируют до устранения публикации.

Также закон предусматривает штрафы. Теперь за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет" материалов, порочащих государство и оскорбляющих общество, госсимволы могут оштрафовать в первый раз от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При рецидиве санкции возрастут от 100-200 тыс. рублей. В случае еще одного нарушения может грозить штраф до 200-300 тыс. рублей и арест на 15 суток.

Видео: Piter.tv