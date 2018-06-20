Он должен заплатить 30 тысяч рублей.

В России впервые оштрафовали мужчину за неуважение к власти. Об этом сообщается на сайте Чудовского райсуда Новгородской области.

Жителя Малой Вишеры оштрафовали на 30 тысяч рублей. Он опубликовал в Сети две записи, где в неприличной форме оскорбил "человеческое достоинство и общественную нравственность". Решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать в суде.

Закон о блокировке информации, которая оскорбляет человеческое достоинство, был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2019 года. Теперь за данные нарушения можно получить штраф от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение можно заплатить уже от 100 до 200 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Ранее на Piter.TV: Госдума приняла закон о запрете оскорбления власти и "фейковых" новостях.

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