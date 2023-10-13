Петербургская художница помогла общественникам восстановить поездку Николая II в Малую Вишеру

В основе сюжета лежат дневники и воспоминания Ивана Волынкина, проживавшего в Малой Вишере в начале XX столетия, и Натальи Сидоровой, оставившей этот мир уже в XXI веке.

Последний российский император стал героем мультипликационного фильма. Короткометражка к 180-летию Малой Вишеры (Новгородская область) по задумке краеведа и основательницы "Ново-Николаевской галереи" Елены Сироткиной была создана петербургским художником-мультипликатором Екатериной Рынской.

Проект "Посад "Малая Вишера" был профинансирован Фондом президентских грантов. В основе сюжета лежат дневники и воспоминания Ивана Волынкина, проживавшего в Малой Вишере в начале XX столетия, и Натальи Сидоровой, оставившей этот мир уже в XXI веке.

В мультфильме перед зрителями предстают реальные здания, "построенные" в виртуальной реальности по чертежам Российского государственного исторического архива. Например, храм Николая Мирликийского после войны был разобран на кирпичи. Пожарная каланча, к которой направлялся государь, тоже есть только в воспоминаниях очевидцев. Но само расположение улиц и многие другие здания, упомянутые в короткометражке, дошли до наших времён. Например, дома, принадлежавшие обширному семейству Курженковых, создававших маловишерскую промышленность.

Сравнить прошлое с настоящим можно и благодаря макету города, созданному к 180-летию Малой Вишеры, также по инициативе Елены Сироткиной. Он был тоже создан благодаря грантовой поддержке, но уже от комитета по внутренней политике администрации Новгородской области.

Видео: Ново-Николаевская галерея