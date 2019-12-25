В Петербурге вновь уменьшилось суточное количество вакцинированных от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 611 924 комплекта доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 21 сентября. Согласно документу, в городе вновь уменьшилось количество вакцинированных от коронавируса за сутки.

За прошедшие сутки первично привились 737 человек, вторично вакцинировались 1 693 петербуржца. К примеру, по данным на 20 сентября, показатели были в несколько раз выше – за сутки в городе полностью привились 3 741 человек, первый же этап вакцинации прошли 1 351 человек.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 536 888 человек, 1 608 321 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Также в Петербурге от коронавируса привились 19 беременных. Как отмечают медики, среди вакцинированных беременных женщин отрицательных эффектов зафиксировано не было.

Фото: Piter.tv