В Петербурге от коронавируса привились 19 беременных

По данным медика, среди вакцинированных беременных женщин отрицательных эффектов зафиксировано не было.

Вакцинация беременных в Петербурге стартовала 13 сентября. За неделю прививки сделали 19 будущих матерей. Об этом журналистам рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов.

Специалист напомнил, что COVID-19 у беременных протекает существенно тяжелее, чем в целом среди женщин.

На сегодняшний день накопленные данные доказывают, что в том случае, если риски, которые несет инфицирование коронавирусом, превышает проведение вакцинации, то вакцинирование целесообразно. Антон Михайлов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО

По данным медика, среди вакцинированных беременных женщин отрицательных эффектов зафиксировано не было.

В Петербурге уменьшилось количество свободных коек для больных COVID-19.

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