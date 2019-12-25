В Петербурге вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 722 954 комплекта доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 28 сентября. Согласно документу, в городе вновь уменьшается суточное число вакцинированных от коронавируса.

За прошедшие сутки первично привились 687 человек, вторично вакцинировались 1869 петербуржцев. К примеру, еще месяц назад показатели были в несколько раз выше – за сутки первично привились 4 984 человека, вторично вакцинировались 14 299 петербуржцев.

С начала массовой вакцинации в городе первично привились 1 555 409 человек, из них 1 654 830 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Необходимо привить от коронавируса 65% населения.

Фото: Piter.tv