Еще 4,9 тыс. петербуржцев вакцинировались от коронавируса

Сейчас в городе работают 166 пунктов, где можно сделать прививку.

В Петербурге еще 4 984 человек первично привились от коронавирусной инфекции. Теперь первый этап вакцинации прошли 1,4 млн горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе 29 августа.

Полностью завершили цикл вакцинации 14 299 жителей Северной столицы. Всего в городе 1,4 млн человек сделали две прививки. Запас ампул составляет 561 тыс. доз. В городе работают 166 пунктов вакцинации. ПЦР-тест можно сделать в 59 лабораториях Петербурга.

Напомним, что записаться на прививку от коронавируса можно по номеру "122" или на сайте Госулуг.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 1,3 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом за минувшие сутки.

Фото: Piter.tv