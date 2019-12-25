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В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности
Сегодня, 9:54
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В Петербурге вновь объявили желтый уровень погодной опасности

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В городе обещают аномальную жару.

Сегодня, 2 июля, в Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Желтый уровень погодной опасности будет действовать с 12:00 до 18:00. Столбики термометров покажут +32 градуса. День будет знойным и солнечным. Кроме того, синоптик Михаил Леус предупредил о новом температурном рекорде. 

Ранее на Piter.tv: специалист сообщил, сколько продлится жара в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: аномальная жара, жара, желтый уровень погодной опасности, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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