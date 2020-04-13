Синоптик сообщил, сколько продлится жара в Петербурге

По словам Михаила Леуса, климатическая ситуация сейчас повторяет картину 12-летней давности.

Жара, посетившая Петербург летом 2022 года, не будет утомлять горожан так, как это было в 2021-ом. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в эфире телеканала 78.

Синоптик отметил, что сейчас климатическая ситуация больше напоминает период 2010 года, когда температура превышала норму всего на 1-1,5 градуса. В общей сложности аномально жаркая погода продержится недолго - максимум 10 дней, заверил специалист. Начиная с 4 и 5 июня столбик термометра вернётся к нормальным значениям - от +22 до +27 градусов.

При этом Леус отметил, что до конца лета, в июле и августе, температура иногда будет незначительно превышать нормы, но жары это не вызовет.

Ранее мы сообщили о том, что в последний июньский день Петербург останется под влиянием антициклона.

Фото: Piter.TV