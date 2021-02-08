В последний июньский день Петербург останется под влиянием антициклона

Температура воздуха +27..+29 градусов.

В последний июньский день Северная столица останется под влиянием антициклона. В условиях малооблачной, спокойной и сухой погоды солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге 30 июня температура воздуха +27..+29, по Ленобласти +25..+30 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу без осадков и с возможностью суточного рекорда тепла.

Фото: Piter.tv