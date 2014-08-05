В Петербурге оштрафовали владельца овчарки, которая покусала женщину и ее собаку

Нарушитель должен заплатить более 34 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В Петербурге суд взыскал с владельца овчарки, которая напала на женщину и ее собаку, компенсацию морального и материального вреда. Об этом сообщила городская прокуратура.

Инцидент произошел 15 января прошлого года. Установлено, что семейная пара выгуливала на Лесной улице в Сестрорецке двух борзых. В какой-то момент на женщину и одну из собак набросилась овчарка, гулявшая неподалеку без намордника и поводка. В результате пострадавшие получили многочисленные укусы.

Суд постановил, что владелец овчарки не принял необходимых мер, чтобы остановить свое животное. Нарушителя оштрафовали на более чем 34 тысячи рублей.

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