Во Всеволожском районе Ленобласти заметили оленей на АЗС

Комментаторы предположили, что животные могли прибежать с соседней мини-фермы.

Группа из пяти северных оленей вышла на автозаправку в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти. Фотографии животных в соцсетях опубликовали водители.

Олени спокойно, никого не боясь, прошлись по заправке, подходили вплотную к людям.

Комментаторы предположили, что животные могли прибежать с соседней мини-фермы, и что якобы это происходит не впервые.

Ранее в Нижне-Свирском заповеднике сняли на видео медведицу и ее четырех малышей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Кощеев)