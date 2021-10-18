В Нижне-Свирском заповеднике сняли на видео медведицу и ее четырех малышей

Сейчас медведица должна найти берлогу, в которой ни ее, ни малышей никто не потревожит до весны.

Фотоловушка в Нижне-Свирском заповеднике Ленинградской области запечатлела медведицу с четырьмя медвежатами. Видео опубликовано на странице заповедника в соцсети "ВКонтакте".

С такого ракурса кажется, что все медвежата одинаково упитанны и сменили детские "шубки" на густой зимний мех с подшёрстком. сотрудники заповедника

Сейчас медведица должна найти берлогу, в которой ни ее, ни малышей никто не потревожит до весны. Если же такая ситуация произойдёт, то жизнь животных может оказаться под угрозой.

Рождение четверых и более медвежат у бурых медведей – очень редкое явление. Последний раз рождение четверых медвежат на территории заповедника было зафиксировано в 80-х годах XX века.

В сентябре трех медвежат-сирот вернули в родные леса под Кировом. В марте этого года медвежат нашли в опустевшей берлоге. На тот момент малыши весили всего по два килограмма.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник