Видео: трех медвежат-сирот вернули в родные леса под Кировом

Животных, выращенных в Центре спасения медвежат-сирот, выпустили в лес специалисты.

В марте этого года медвежат нашли в опустевшей берлоге. На тот момент малыши весили всего по два килограмма. В Центре спасения медвежат-сирот, куда их привезли, зверям дали имена Бантик, Тиша и Остап.

После того, как животные окрепли, их решено было выпустить на волю. теперь они будут жить в заказнике "Былина" Опаринского района Кировской области. Там медведи будут в полной безопасности, так как в заказнике действует запрет на охоту.

Специалисты отметили, что медвежата хорошо себя чувствуют и готовы к самостоятельной жизни.

Ранее в национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео.

Видео: Telegram / ФедералПресс