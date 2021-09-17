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В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео

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Животное заинтересовалось фотоловушкой.

В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео. Об этом рассказали сотрудники учреждения, расположенного в Приморском крае. Известно, что дикое животное исполнило несколько акробатических маневров, после чего исследовало фотоловушку. Устройство было тщательно обнюхано и даже проверено лапой. Ролик появился на YouTube-канале нацпарка.

На забавных кадрах взрослый белогрудый медведь, подойдя к большому валуну, несколько минут старательно трётся о него спиной и при этом проявляет отличную гибкость. Внезапно зверь замечает снимающую его "скрытую камеру"

пресс-служба нацпарка в Приморье

Из-за взаимодействия с хищником, камера "поменяла" ракурс. В результате объектив камеры оказался нацелен на ветки деревьев в небо. Сама аппаратура не пострадала от прикосновений медведя.

В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому.

Фото и видео: Вконтакте / "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова

Теги: гималайский медведь, земля леопарда, национальный парк, фотоловушка
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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