Животное заинтересовалось фотоловушкой.

В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео. Об этом рассказали сотрудники учреждения, расположенного в Приморском крае. Известно, что дикое животное исполнило несколько акробатических маневров, после чего исследовало фотоловушку. Устройство было тщательно обнюхано и даже проверено лапой. Ролик появился на YouTube-канале нацпарка.

На забавных кадрах взрослый белогрудый медведь, подойдя к большому валуну, несколько минут старательно трётся о него спиной и при этом проявляет отличную гибкость. Внезапно зверь замечает снимающую его "скрытую камеру" пресс-служба нацпарка в Приморье

Из-за взаимодействия с хищником, камера "поменяла" ракурс. В результате объектив камеры оказался нацелен на ветки деревьев в небо. Сама аппаратура не пострадала от прикосновений медведя.

В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому.

Фото и видео: Вконтакте / "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова