Животное не проявило агрессии к людям.

В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому. Об этом сообщили представители местного национального парка "Земля леопарда". Инцидент зафиксирован за пределами охраняемой природной зоны. Дикое животное сняли очевидцы в подворье Надеждинского района.

Любопытный и осторожный зверь не проявил никакой агрессии. Пятнистая кошка какое-то время остаётся за кустарником, но затем выходит на открытое место посреди дороги, оглядывая окрестности. При этом зверь, хотя и осторожничает, сохраняет спокойствие и явно не настроен вступать в конфликт. пресс-служба нацпарка

Специалисты уточняют, что существенных опасений по выходу леопарда к людям проявлять не стоит. Они полагают, что животное решило выйти за охраняемую зону из-за любопытства. За всю историю изучения данного вида эксперты не зафиксировали ни одного случая неспровоцированного нападения на человека.

Напомним, что в настоящее время дальневосточный леопард является самой редкой в мире крупной кошкой. В России находится около сотни этих особей.

"Объятия" редких леопардов впервые попали на видео в нацпарке Приморья.

Фото и видео: Instagram/amurleo_land

