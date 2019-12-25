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В Петербурге выявлено 162 новых заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:40
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himif

В Петербурге выявлено 162 новых заболевания коронавирусом

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Также болезнь унесла жизнь 20 людей.

За минувшие сутки, 14 августа, в Петербурге зафиксировали 162 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего по России выявлено 5061 новое заболевание.

В то же время, вирус унес жизни еще 20 петербуржцев. По выздоровлению же выписано 76 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 33 846 горожан, выздоровели 24 502 человека, умерли 2245.

Ранее мы рассказывали, что россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год.

Фото: pixabay

Теги: заболевание, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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