В России зафиксировано 5 061 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 917 884 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 695. Далее идут Санкт-Петербург — 162, Свердловская область — 158, Московская область — 153, Ростовская область — 128.
За сутки от коронавируса в России излечилось 6 447 человек. За весь период — 729 411.
За минувшие сутки скончалось 119 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 617 человека.
Отмечается, что у 26,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
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