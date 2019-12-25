За сутки от коронавируса в России излечилось 6 447 человек.

В России зафиксировано 5 061 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 917 884 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 695. Далее идут Санкт-Петербург — 162, Свердловская область — 158, Московская область — 153, Ростовская область — 128.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 447 человек. За весь период — 729 411.

За минувшие сутки скончалось 119 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 617 человека.

Отмечается, что у 26,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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