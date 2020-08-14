Власти Испании объявили о закрытии дискотек и запрете на курение на улице

В Минздраве рассказали о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса.

Власти Испании решили принять дополнительные меры для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил глава Минздрава Сальвадор Ильа.

Мы решили принять скоординированные действия. Постановляется закрытие дискотек, ночных баров Сальвадор Ильа, министр здравоохранения Испании

Чиновник отметил, что местные заведения общепита должны закрываться не позже часа ночи по местному времени (к двум часам утра по московскому времени). В рамках мер борьбы с распространением COVID-19 правительство не разрешает употрелять алкогольные напитки на улице, а также курение. Употребление никотина запрещается в общественных местах в том случае, если невозможно соблюсти социальную дистанцию в два метра.

Напомним, что в Испании коронавирус унес жизни 28,6 тысяч пациентов. В общей сложности по стране инфекцией заразились 337,3 тысяч человек.

В Испании задержали самого разыскиваемого преступника, который скрывался от правосудия 20 лет.

Видео: RTVE