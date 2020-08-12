В Испании задержали самого разыскиваемого преступника, который скрывался от правосудия 20 лет

Мужчина в 1999 году при попытке ограбления убил и сжег в Люксембурге пожилую женщину.

В Испании задержан самый разыскиваемый преступник спустя 20 лет после убийства.

Полиция Испании сообщила о задержании самого разыскиваемого беглеца в Европе. Мужчина был задержан в городе Пунта-Умбрия в испанской провинции Уэльва, где он проживал последние 8 лет. О его местонахождении сообщил в полицию местный житель.

Сообщается, что 20 лет назад в 1999 году 18-летний парень с целью ограбления залез в дом к 70-летней женщине в Люксембурге, но был ею замечен. Он забил насмерть молотком пожилую хозяйку дома, а затем, чтобы скрыть следы преступления, облил тело жертвы алкоголем и поджег.

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Видео: policia.es