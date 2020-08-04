Хуан Карлос I сбежал из Испании в Доминикану.

Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции. Об этом сообщили местные журналисты из издания El Mundo. Они сослались на информацию от представителей экс-монарха Хуана Карлоса Первого.

Прокуратура ранее постановила, что король будет доступен для расследования. В связи с этим решением монарх направился в Доминикану. Предположительно, данное государство не является конечной точкой маршрута. Эксперты считают, что Хуан Карлос может направляться в Новую Зеландию. В одном из заявлений он говорил о том, что с удовольствием бы эмигрировал в данную страну.

Напомним, что в Испании ведется расследование, связанное с иностранными счетами, которые может контролировать экс-монарх. Они оформлены на подставных лиц. Согласно Конституции страны у короля есть право неприкосновенности, по которому его не могут уголовно привлечь. Однако короля могут осудить за преступления, совершенные после отречения от престола.

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Видео: YouTube / comentaYT