В Петербурге вывезли более 100 кг опасных отходов за неделю

Специалисты очищали водные акватории, а также ликвидировали свалки.

В петербургском комитете по природопользованию подвели итоги прошлой недели. В период с 17 по 23 августа аварийная служба ГУП "Экострой" приняла 153 обращения по вопросам экологической безопасности и совершила 19 выездов.

За указанный период специалисты вывезли на утилизацию 2,2 тонны ртутьсодержащих и 131,5 кг нефтесодержащих отходов, а также 36 единиц люминесцентных источников света и 45 радиоизотопных извещателей дыма.

Люминесцентные лампы были найдены на Полюстровском проспекте, 62. Территорию обработали пеной после вывоза бесхозных предметов на утилизацию. Радиоизотопные извещатели дыма обнаружили на Дальневосточном проспекте, 45. Уровень радиационного фона находился в пределах естественного фона Петербурга.

Кроме того, специалисты ГУП "Пиларн" 6 раз выезжали на проверку сообщений о загрязнении акватории водных объектов нефтепродуктами. Из них загрязненными оказались река Карповка рядом с Аптекарским мостом и река у Петровских доков в Кронштадтском районе.

За неделю комитет выписал штрафы на 284 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на берегу реки Смоленки чиновники и активисты провели субботник.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию