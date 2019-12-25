На берегу реки Смоленки чиновники и активисты провели субботник

Участники убрали мусор, выкрасили вазоны, очистили стенды.

В субботу, 22 августа, чиновники петербургского комитета по природопользованию и городские активисты провели субботник на прибрежной зоне реки Смоленки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Чище стал участок берега от от моста Кораблестроителей до ЗСД, в ходе субботника собрали 20 кубометров различного бытового мусора. Кроме того, активисты покрасили 29 цветочных вазонов, восстановили шесть испорченных граффити стендов об ограничениях в водоохранной зоне и установили еще два новых.

Глава комитета Денис Беляев отметил, что заботу об окружающей среде необходимо показывать на собственном примере. Беляев подчеркнул, что в комитете поддерживают благие инициативы горожан.

Ранее мы писали, что в Ленобласти разработают стандарт мест накопления отходов.

Фото: Комитет по природопользованию / "ВКонтакте"