В Ленобласти разработают стандарт мест накопления отходов

В документе появятся параметры мусорных площадок, виды загрузки и отходов и другие пункты.

В Ленобласти взялись за разработку отраслевого стандарта мест накопления отходов. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в этом стандарте укажут параметры мусорных площадок и предусмотрят несколько видов загрузки отходов в транспортные средства, а также внесут пункт об установке камер наблюдения для дополнительного контроля.

При создании стандарта чиновники учтут специфику техники, работающую в Ленобласти. Отмечается, что содержание мусорных площадок обсуждал зампред правительства Михаил Ильин с перевозчиками ТКО. Ильин подчеркнул, что захламление площадок будет ответственностью и перевозчиков, и местных администраций, и призвал направлять информацию о нарушениях непосредственно к нему.

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Фото: Piter.TV