Свалка в Пушкинском районе Петербурга причинила экологии ущерб в 260 млн рублей

Материалы прокурорской проверки переданы следователям.

Свалка отходов в Пушкинском районе Петербурга нанесла экологии ущерб в 260 миллионов рублей. Участок, как стало известно ранее, передан в бессрочное пользование Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету и незаконно использовался под размещение отходов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Известно, что на территории не только складировали мусор, но и уплотняли его бульдозером. Материалы прокурорской проверки передали следователям, решается вопрос об уголовное преследовании. Уголовное дело о вреде окружающей среде уже возбуждено, прокуратура продолжит контролировать ход расследования уголовного дела.

Ранее Росприроднадзор выявил незаконную свалку в устье реки Красненькой.

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