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Росприроднадзор выявил незаконную свалку в устье реки Красненькой
Сегодня, 15:10
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IRINA_CHALKINA

Росприроднадзор выявил незаконную свалку в устье реки Красненькой

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На территории свалки специалисты заметили спецтехнику, которая работает без каких-либо опознавательных знаков фирмы.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что Росприроднадзор выявил незаконную свалку в устье реки Красненькой. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Во время проверки устья реки Красненькой инспекторы обнаружили склад строительных и грунтовых отходов. Соответствующий мусор относится к третьему и четвёртому классу опасности.

Сотрудники Росприроднадзора смогли установить владельца мусора, им оказался ООО "Полигон". В отношении компании возбудили административные дела.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга рассказал, кого не коснутся сокращения в администрации города.

Видео:Росприроднадзор

Теги: незаконная свалка спб, росприроднадзор, устье реки красненькой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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