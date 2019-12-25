В среду, 22 июля, стало известно о том, что Росприроднадзор выявил незаконную свалку в устье реки Красненькой. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Во время проверки устья реки Красненькой инспекторы обнаружили склад строительных и грунтовых отходов. Соответствующий мусор относится к третьему и четвёртому классу опасности.
Сотрудники Росприроднадзора смогли установить владельца мусора, им оказался ООО "Полигон". В отношении компании возбудили административные дела.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга рассказал, кого не коснутся сокращения в администрации города.
Видео:Росприроднадзор
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все