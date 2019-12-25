Губернатор Петербурга рассказал, кого не коснутся сокращения в администрации города

Ради экономии средств в Смольном грядут сокращения.

Накануне Александр Беглов поручил в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов государственной власти Петербурга и подведомственных организаций. Об этом градоначальник заявил на заседании правительства города. Он объяснил это "экономией". Позже на своей странице "ВКонтакте" глава Северной столицы дал более развернутое объяснение.

Из-за пандемии мы были вынуждены увеличить расходы на сферу здравоохранения. Сегодня мы должны экономить бюджетные средства – это деньги наших горожан. написал губернатор.

При этом сокращения не коснутся работников из социальной сферы, а также сферы медицины и образования.

Беглов заявил, что планируется пересмотр регламентов, должностных инструкций. Систему госорганов хотят сделать более эффективной.

Пожалуйста, представьте нам список всех сокращенных должностей и куда дели этих сокращенных людей. Иначе мы не верим, что сокращение реальное.

Грамотное решение, Александр Дмитриевич. Медицину, образовательную и социальную сферу не сокращайте, с этим полностью согласна. Почему эта новость должна нас радовать? Сократят тех, кто и так за копейки работал, увеличится количество безработных, вы их на улицу выгоните всех? А у них тоже дети и есть хотят. отреагировали в комментариях жители города.

Ранее стало известно, что Смольный недополучил 20 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.

Фото: Piter.TV