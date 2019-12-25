  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга рассказал, кого не коснутся сокращения в администрации города
Сегодня, 11:29
74
nadezhda_sib

Губернатор Петербурга рассказал, кого не коснутся сокращения в администрации города

0 0

Ради экономии средств в Смольном грядут сокращения.

Накануне Александр Беглов поручил в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов государственной власти Петербурга и подведомственных организаций. Об этом градоначальник заявил на заседании правительства города. Он объяснил это "экономией". Позже на своей странице "ВКонтакте" глава Северной столицы дал более развернутое объяснение.

Из-за пандемии мы были вынуждены увеличить расходы на сферу здравоохранения. Сегодня мы должны экономить бюджетные средства – это деньги наших горожан.

написал губернатор.

При этом сокращения не коснутся работников из социальной сферы, а также сферы медицины и образования. 

Беглов заявил, что планируется пересмотр регламентов, должностных инструкций. Систему госорганов хотят сделать более эффективной. 

Пожалуйста, представьте нам список всех сокращенных должностей и куда дели этих сокращенных людей. Иначе мы не верим, что сокращение реальное.

Грамотное решение, Александр Дмитриевич. Медицину, образовательную и социальную сферу не сокращайте, с этим полностью согласна.

Почему эта новость должна нас радовать? Сократят тех, кто и так за копейки работал, увеличится количество безработных, вы их на улицу выгоните всех? А у них тоже дети и есть хотят.

отреагировали в комментариях жители города. 

Ранее стало известно, что Смольный недополучил 20 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: администрация петербурга, беглов, сокращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии