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В Петербурге ради экономии сократят часть чиновников
Сегодня, 11:54
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nadezhda_sib

В Петербурге ради экономии сократят часть чиновников

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Ответственность за исполнение поручения лежит на вице-губернаторах Евгении Елине и Эдуарде Батанове.

В скором времени в администрации Петербурга грядут сокращения. Губернатор Александр Беглов поручил подготовить программу сокращения штата сотрудников администрации города в ходе заседания правительства Петербурга 21-го июля.

Сокращения пройдут в органах исполнительных властей и подведомственных организациях. 

Надо работать как следует, получать хорошо.

сказал Беглов. 

Программа должна быть подготовлена в течение двух недель. 

Ранее губернатор Петербурга потребовал открыть торговые центры и рестораны 27 июля.

Фото: Piter.TV 

Теги: администрация города, сокращения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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