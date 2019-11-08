В Петербурге ради экономии сократят часть чиновников

В скором времени в администрации Петербурга грядут сокращения. Губернатор Александр Беглов поручил подготовить программу сокращения штата сотрудников администрации города в ходе заседания правительства Петербурга 21-го июля.
Сокращения пройдут в органах исполнительных властей и подведомственных организациях.
Надо работать как следует, получать хорошо.
сказал Беглов.
Программа должна быть подготовлена в течение двух недель.
Ранее губернатор Петербурга потребовал открыть торговые центры и рестораны 27 июля.
Фото: Piter.TV
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