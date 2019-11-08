В Петербурге ради экономии сократят часть чиновников

Ответственность за исполнение поручения лежит на вице-губернаторах Евгении Елине и Эдуарде Батанове.

В скором времени в администрации Петербурга грядут сокращения. Губернатор Александр Беглов поручил подготовить программу сокращения штата сотрудников администрации города в ходе заседания правительства Петербурга 21-го июля.

Сокращения пройдут в органах исполнительных властей и подведомственных организациях.

Надо работать как следует, получать хорошо. сказал Беглов.

Программа должна быть подготовлена в течение двух недель.

Ранее губернатор Петербурга потребовал открыть торговые центры и рестораны 27 июля.

Фото: Piter.TV