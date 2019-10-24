В Петербурге завод Bosch начал сокращать сотрудников

В компании добавили, что обещают помочь в поиске вакансий в России и за её пределами.

Сокращать сотрудников начали в ООО "БСХ Бытовые приборы", "дочка" немецкого концерна Bosch. Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе заявили, что ожидают значительное сокращение кадров. Это связано с перебоем поставок, из-за которых простой на петербургских фабриках "БСХ Бытовые Приборы" продолжается уже несколько месяцев.

Также железнодорожные и автомобильные перевозки ограничены или полностью остановлены, что "оказывает существенное влияние на организацию поставок продукции". В компании добавили, что обещают помочь в поиске вакансий в России и за её пределами. Работникам, которые уйдут по соглашению сторон, предложат программы выходных пособий.

Фото: Piter.tv

