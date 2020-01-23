В Петербурге сотрудники IKEA устроили забастовку

В ней приняли участие шесть человек, после этого двух из них сократили.

В четверг, 1 декабря, работники филиала IKEA Дыбенко выразили протест в адрес руководителей корпорации. Об написали в группе "Профсоюз IKEA Дыбенко" в "ВКонтакте".

Сотрудники выступают с требованием: "За коллективные переговоры! За право выбора: или сохранить рабочие места, или достойные выходные пособия". В среду состоялась предупредительная забастовка. В ней приняли участие шесть человек, после этого двух из них сократили, пишет 78.ru.

Фото: Вконтакте / Профсоюз IKEA Дыбенко