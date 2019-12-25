Доходы Петербурга снизились на 3% по сравнению с прошлым годом

Резервный фонд правительства города был увеличен до 31 млрд рублей.

Доходы Петербурга за первое полугодие 2020-го года снизились на 3% по отношению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом во время заседания правительства Петербурга заявил председатель комитета по финансам Алексей Корабельников. Сегодня, 21 июля, проходит заседание городского правительства.

Свои коррективы значительно внесла пандемии. В общем потери доходов составят около 40 млрд рублей. Несмотря на то, что основной удар был нанесен в первом квартале 2020-го года, изменения будут ощутимы во втором квартале. Основные потери пришлись на прибыль от организаций. Более благоприятная ситуация с налогами на физических лиц.

Отмечается, что из федерального бюджета Петербург получил 8,5 млрд рублей. Большинство средств было направлено на выплаты медикам.

Фото: Piter.TV