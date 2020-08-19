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Петербурженка засняла масляные пятна на реке Карповке

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Река Карповка покрылась масляными пятнами. Это заметила жительница Петербурга и засняла на видео.

Разводы появились в районе Петропавловского моста, который соединяет Аптекарский и Петроградский острова. В прошлом году акватория даже меняла свой цвет и пенилась. Реку планируют очистить в 2020-2021 годах. В ходе предстоящих работ предполагается освободить русло от донных отложений. Кроме того, специалистам предстоит разобраться с затопленными предметами, находящимися под илом.

Накануне на поверхности Смоленки снова заметили масляные разводы. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: карповка, масляные пятна, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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