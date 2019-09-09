Расчистку участка Карповки планируется провести в 2020-2021 годах

На работы выделяется более 74 миллиона рублей.

Расчистку участка реки Карповка планируется провести в 2020-2021 годах. Соответствующие закупки на два этапа работ разместил комитет по природопользованию, охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Речь идет об участке от Большой Невки в сторону Силина моста. В ходе предстоящих работ предполагается освободить русло от донных отложений. Кроме того, специалистам предстоит разобраться с затопленными предметами, находящимися под илом. Это, в частности, старое разрушенное деревянное крепление.

Проект профинансирует бюджет Петербурга. Заявки от компаний, заинтересованных в реализации проекта, принимаются до 16 июля.

Карповка разделяет Аптекарский и Петроградский острова.

Как сообщало ранее Piter.tv, дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021 года.

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