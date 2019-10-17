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На поверхности Смоленки снова заметили масляные разводы
Сегодня, 14:21
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smirenny

На поверхности Смоленки снова заметили масляные разводы

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Петербуржцы поделились фотографиями с места в соцсетях.

Во вторник, 18 августа, петербуржцы поделились фотографиями реки Смоленки и отметили, что на поверхности снова масляные пятна. 

В комментариях горожане предположили, что в этот раз пятна могли оставить специалисты, которые занимаются очищением дна реки. 

Мы там по детству рыбу (в основном колюшку) ловили, высушиш без соли, а она таким керосином воняет, что хоть поджигай как факел гореть будет 

рассказал петербуржец (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Ранее мы писали, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 400 кг опасных отходов.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: масляные пятна, смоленка
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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