На поверхности Смоленки снова заметили масляные разводы

Во вторник, 18 августа, петербуржцы поделились фотографиями реки Смоленки и отметили, что на поверхности снова масляные пятна.
В комментариях горожане предположили, что в этот раз пятна могли оставить специалисты, которые занимаются очищением дна реки.
Мы там по детству рыбу (в основном колюшку) ловили, высушиш без соли, а она таким керосином воняет, что хоть поджигай как факел гореть будет
рассказал петербуржец (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
Ранее мы писали, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 400 кг опасных отходов.
Фото: vk.com/spb_today
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