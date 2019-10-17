На поверхности Смоленки снова заметили масляные разводы

Петербуржцы поделились фотографиями с места в соцсетях.

Во вторник, 18 августа, петербуржцы поделились фотографиями реки Смоленки и отметили, что на поверхности снова масляные пятна.

В комментариях горожане предположили, что в этот раз пятна могли оставить специалисты, которые занимаются очищением дна реки.

Мы там по детству рыбу (в основном колюшку) ловили, высушиш без соли, а она таким керосином воняет, что хоть поджигай как факел гореть будет рассказал петербуржец (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Ранее мы писали, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 400 кг опасных отходов.

Фото: vk.com/spb_today