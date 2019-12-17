Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 400 кг опасных отходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Известо, что за минувшую неделю аварийная служба ГУП "Экострой" приняла от петербуржцев 145 обращений по вопросам экологии. В итоге специалисты вывезли на утилизацию 91,8 кг ртутьсодержащих и 334 кг химических отходов.
Кроме того, в Северной столице за неделе собрали 1 кг металлической ртути.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржец решил на спор переплыть реку.
Фото:пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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