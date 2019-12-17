На реках Смоленка и Охта были обнаружены плёнки нефтепродуктов.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 400 кг опасных отходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Известо, что за минувшую неделю аварийная служба ГУП "Экострой" приняла от петербуржцев 145 обращений по вопросам экологии. В итоге специалисты вывезли на утилизацию 91,8 кг ртутьсодержащих и 334 кг химических отходов.

Кроме того, в Северной столице за неделе собрали 1 кг металлической ртути.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец решил на спор переплыть реку.

Фото:пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности