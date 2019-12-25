Петербуржец решил на спор переплыть реку. Его спасли полицейские

Сотрудники транспортной полиции вытащили мужчину из акватории Невы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
Петербуржец находился на траверзе набережной Кутузова и просил о помощи, мужчине приходилось бороться с сильным течением.
Было установлено, что 26-летний мужчина решил поспорить со своими друзьями, что переплывает реку, однако это оказалось ему не по силам.
С помощью спасательного круга и веревки полицейские вытащили пловца из воды и подняли на борт патрульного катера. Пострадавшему оказали необходимую помощь.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в одном из прудов парка Героев-Пожарных утонул мужчина.
Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО
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