Петербуржец решил на спор переплыть реку. Его спасли полицейские

Мужчина находился в состоянии опьянения.

Сотрудники транспортной полиции вытащили мужчину из акватории Невы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Петербуржец находился на траверзе набережной Кутузова и просил о помощи, мужчине приходилось бороться с сильным течением.

Было установлено, что 26-летний мужчина решил поспорить со своими друзьями, что переплывает реку, однако это оказалось ему не по силам.

С помощью спасательного круга и веревки полицейские вытащили пловца из воды и подняли на борт патрульного катера. Пострадавшему оказали необходимую помощь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в одном из прудов парка Героев-Пожарных утонул мужчина.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО