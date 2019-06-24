В одном из прудов парка Героев-Пожарных утонул мужчина

Из воды извлекли тело мужчины на вид 25 лет.

В понедельник, 10 августа, во Фрунзенском районе утонул человек.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что заметили в парке Героев-Пожарных полицейских, спасателей и скорую. Стало известно, что погибший отдыхал в парке со знакомыми и решил искупаться, однако не рассчитал свои силы и начал тонуть. Мужчину вытащили из воды, но реанимационные действия не спасли петербуржца. Личность погибшего пока неизвестна, на вид ему было около 25 лет. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что танец на руках закончился для нетрезвого петербуржца смертью.

Фото: Piter.TV